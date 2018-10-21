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Zonguldak'ta mahalle yolu çöktü

Zonguldak’ta etkili olan sağanak yağış sonrası Rat Mahallesi’nin ana yolunda çökme meydana geldi.

Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağış sonrası Rat Mahallesi'nin ana yolunda çökme meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.00 sıralarında Rat Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde heyelan meydana geldi. Yolun çökmesi sebebiyle ulaşım durdu. AFAD ve zabıta ekiplerine haber verildi. Güvenlik şeridi ile yol ulaşıma kapatıldı. Mahalleye ulaşım ise ara sokaklardan sağlanıyor.


Mahalle sakinleri ise yolun bir an önce yapılmasını istediler.

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