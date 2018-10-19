Zonguldak'ta Muhtarlar Günü kutlandı

Zonguldak'ta Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Valilik önünde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Ömer Bedrettin Sağsöz, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve GMİS yöneticileri katıldı. Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Okan Girgin ve muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı önünde çelenk bırakıldı. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nün önemine değinen Girgin, “Yerel yönetimler, gerek demokratik hayata oynadıkları roller, gerekse kamu hizmetlerinin halka sunulmasında bir erişiminde yüklendikleri fonksiyonlar sebebiyle yerel halkın yönetimine katılmasının ilk aşamasıdır. Yerel yönetimlerin en küçük birimi köyü ve mahalle yönetimleridir. Muhtar kelime anlamı itibariyle Türk toplumunun tarihsel, geleneksel nitelikleri ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Başka bir deyişle, söz sahibi, seçilmiş, eren, ihtiyar anlamındadır. Muhtarların sağlıklı örgütlü yapıya kavuşturulması için Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalıdır. Muhtarlar Günü'nü yeniden kutluyor tüm muhtarlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Muhtarlar Valilik önündeki törenin ardından Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'ı makamında ziyaret etti. Vali Çınar da, “Zonguldak'ta hep beraber herkes kendi alanında hizmet etmeye çalışıyor. Hep birlikte herkes kendi alanında hizmet edebilmeli, muhtarlık insanlığın en eksi yönetim biçimlerinden biridir. Bu yönüyle çok önemli bir temsil noktasındasınız” diye konuştu.

35 mahalle ve köy muhtarının katıldığı ziyarette Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Okan Girgin, Vali Çınar'a muhtarların sorunları hakkında bilgiler aktardı.