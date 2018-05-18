Zonguldak’ta Nisan ayında 462 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 oranında azalarak 103 087 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 17 bin 414 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 10 bin 352 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 6 bin 418 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 8 konut ile Ardahan ve 22 konut ile Bayburt oldu.

Zonguldak genelinde 2018 Nisan ayında 462 konut satış sonucu el değiştirdi. Karabük genelinde 2018 Nisan ayında 359 konut satış sonucu el değiştirdi. Bartın genelinde 2018 Nisan ayında 241 konut satış sonucu el değiştirdi.