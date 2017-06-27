Zonguldak’ta otomobil 40 metreden dereye uçtu: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Alaplı-Gümeli merkez Derekol Küme Evleri mevkinde meydana geldi. Gümeli’den Alaplı istikametine gitmekte olan Durmuş T. yönetimindeki 39 LU 669 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 40 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada yaralanan sürücü Durmuş T., Ferdi ile Mert K., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Dere yatağına uçan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden alınarak otoparka çekildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.