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17 Haziran 2018 15:42

Zonguldak’ta otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Zonguldak’ta otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

17 Haziran 2018 15:42


Edinilen bilgiye göre, kaza öğle saatlerinde Çatalağzı Beldesi Üç yol ağzı mevkiinde meydana geldi. 41 HL 698 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada 49 yaşındaki Erdoğan Nalbant ve 40 yaşındaki Salim Bayramoğlu, yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan Nalbant ve Bayramoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Erdoğan Nalbant ve Salim Bayramoğlu’nun hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşma başlatıldı.




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