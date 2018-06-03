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03 Haziran 2018 17:44

Zonguldak’ta otomobil takla attı: 3 yaralı

Zonguldak-Ankara karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Zonguldak’ta otomobil takla attı: 3 yaralı

03 Haziran 2018 17:44

Kazada 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.


Kaza, Elvanpazarcık beldesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Ezgi B. idaresindeki 34 NV 4847 plakalı otomobil, tek şeride düşen yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar attı. Kazada araç sürücüsü Ezgi B. ile araçta bulunan M.E.N. (10). ve İ.G. (10) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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