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11 Haziran 2018 19:27

Zonguldak’ta panelvan araç motosiklete çarptı: 2 ölü

Zonguldak’ta seyir halindeki araç motosiklete çarptı.

Zonguldak’ta panelvan araç motosiklete çarptı: 2 ölü

11 Haziran 2018 19:27

Kazada 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü ile arkadaşı yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Zonguldak-Kozlu Sahil yolu üzeri Polisevi Kavşağı’nda meydana geldi. Sadi Y. idaresindeki panelvan araç, önünde seyreden 67 DT 430 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosikletin üzerindeki Emre Çiller (18) ve Kerem Keloğlu (18) ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan


Emre Çiller ve BEÜ Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Kerem Keloğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Acı haberi alan gençlerin aileleri hastanelere akın etti.


Kazada kısa süreli olarak trafiğe kapanan yol itfaiye ekipleri tarafından temizlenerek trafiğe açılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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