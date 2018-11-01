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Zonguldak'ta pikap ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak’ta pikap ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta pikap ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatleri sıralarında Yeşil Mahalle Uzunkum mevkiindeki sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sahil kısmından ana yola çıkan 67 ET 925 plakalı kamyonet ile şehir merkezinden Kilimli ilçesine giden 67 ZB 905 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Yücel Y. ile İlyas İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Yücel Y. ve İlyas İ. ilk müdahalelerinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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