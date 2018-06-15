Zonguldak’ta protokol bayramlaştı

Bayramlaşmaya, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Özcan Ulupınar, Hüseyin Özbakır ve Faruk Çaturoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Zonguldak İl jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Turanlı, 27. Dönem Milletvekili adayları ve sendika yöneticileri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Camlı Köşk’teki bayramlaşmanın ardından Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ve beraberindekiler Huzurevi’nde yaşlıları ziyaret etti. Daha sonra Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ve beraberindekiler Polis Evi, Şehit Aileleri Derneği, Muharip Gaziler Derneği ve Atatürk Devlet Hastanesi’nde yatan hastaları ziyarette bulunarak bayramlarını kutladı.