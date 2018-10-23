Zonguldak'ta PTT'nin 178. kuruluş yıldönümü kutlandı

Zonguldak'ta PTT'nin 178. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.

Zonguldak Valiliği önünde gerçekleştirilen tören, PTT Başmüdürü Mehmet Meşeli'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşının okunduğu törende konuşan Meşeli, "Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan ve mensubu olmaktan gurur duyuyoruz. PTT'nin 178. kuruluş yıldönümünü kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Günümüzde PTT, teknolojinin tüm yeniliklerinden yararlanarak yaptığı atılımlar ile posta hizmetlerindeki gelişmelerin yanı sıra Türkiye'nin en büyük tahsilat, ödeme, para transferi ve lojistik merkezi olma yolunda güçlü adımlarla ilerlemektedir. 1840 yılında zor şartlarda ve kısıtlı imkanlarla başlanılan hizmet serüveninde, daima ülkenin en ücra köşelerine dahi hizmet götürmeyi ilke edinmiş ve bu ülke doğrultusunda; günümüzde de teknolojinin tüm yeniliklerinden yararlanarak yaptığı atılımlar ile posta hizmetlerindeki gelişmelerin yanı sıra ülkemizin en büyük tahsilat, ödeme para transferi ve lojistik merkezi olma yönünde güçlü adımlarla ilerlemektedir" ifadelerine yer verdi.

Kuruluş yıldönümü kapsamında PTT heyeti Vali Ahmet Çınar'ı makamında ziyaret edecek.