Zonguldak'ta Sağlık Bakanlığı'na sürekli işçi alımı kurası gerçekleştirilecek

Zonguldak Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, Sağlık Bakanlığınca sürekli işçi alımı kurasının yapılacağını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere en az ilköğretim düzeyinde 3 bin 591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplamda 5 bin 298 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.
Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, 25-26 Ekim 2018 tarihleri arasında noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile işe alınacak personellerin belirleneceğini açıkladı. Katılımcıların kura sonuçlarını aynı gün saat 20.00'den itibaren https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebileceği belirtildi. Öte yandan başvuru sayısı çokluğu sebebiyle kuraya katılımcı alınmayacağı öğrenildi.