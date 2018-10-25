Zonguldak'ta Sağlık Bakanlığı'na sürekli işçi alımı kurası gerçekleştirilecek

Sağlık Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere en az ilköğretim düzeyinde 3 bin 591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplamda 5 bin 298 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.

Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, 25-26 Ekim 2018 tarihleri arasında noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile işe alınacak personellerin belirleneceğini açıkladı. Katılımcıların kura sonuçlarını aynı gün saat 20.00'den itibaren https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebileceği belirtildi. Öte yandan başvuru sayısı çokluğu sebebiyle kuraya katılımcı alınmayacağı öğrenildi.