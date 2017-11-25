Zonguldak’ta "Şiddete Hayır" yürüyüşü

Zonguldak’ta, İstasyon Caddesi’nde başlayan yürüyüşte kadınlar, ellerinde pankartlarıyla "Düş peşine eşitsizliğin, ayrımcılığın", "Şiddetin ’aması’ olmaz", "Erkek adalet değil, gerçek adalet istiyoruz", "Kadına şiddet utançtır" şeklinde sloganlar atarak Madenci Anıtı’na yürüdü. Madenci Anıtı’nda toplanan katılımcılar, kadın cinayetleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankartın üzerine karanfil bıraktı.

Zonguldak Kadın Platformu adına açıklama yapan Lale Tetik, kadınların dünyanın dört bir yanında toplumsal eşitsizliğe, ayrımcılığa, ataerkil toplumsal ve aile içi şiddete karşı seslerini yükselttiğini söyledi. Cinsiyetçi söylemlerin, kadınların sokakta, kampüslerde, otobüste, metroda tanımadığı erkekler tarafından kıyafetleri bahane edilerek fiziksel şiddete maruz kalmalarına dayanak olduğunu ifade eden Tetik, "Cinsiyetçi söylemler kadınların sokakta, kampüslerde, otobüste, metroda tanımadığı erkekler tarafından kıyafetleri bahane edilerek fiziksel şiddete maruz kalmalarına dayanak oluyor. Kadınları söz, yetki ve karar mekanizmalarından dışlayan, toplumdan soyutlayan uygulamalara karşı biz kadınlar tüm renklerimizle, bulunduğumuz her yerde sesimizi yükseltmeye, isyanımızı büyütmeye, buyurduğunuz itaati reddetmeye ve düşlerini kurduğumuz eşit ve özgür yaşamın gerçekleşmesi için mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Katledilen kadınları unutmayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından eylem olaysız şekilde sona erdi.