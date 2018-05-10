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10 Mayıs 2018 11:28

Zonguldak’ta suç örgütü operasyonu: 12 gözaltı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde “çıkar amaçlı suç örgütü” kurduğu iddia edilen çete lideri ile 12 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak’ta suç örgütü operasyonu: 12 gözaltı

10 Mayıs 2018 11:28


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince Kdz. Ereğli ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. “Adam öldürmeye teşebbüs”, “Azmettirme”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma”, “Dolandırıcılık”, “Tefecilik”, “Kasten yaralama ve tehdit” suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı. KOM ekipleri, ilçede çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu iddia edilen şüphelileri 6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından yakalayarak gözaltına aldı. Kdz. Ereğli Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Muhammet L.’nin yanı sıra, Serkan Ö., Ali İ., Ersin K., Şaban D., Yavuz E., Yunus T., Hızır İ., Naci C., Erkan Ö., Necmettin İ., Evren T., ekiplerce gözaltına alındı.


Operasyon kapsamındaki aramalarda ise senet, çek koçanları, ’F’ serisinden 1 ABD doları ve çok sayıda silah ele geçirildi.




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