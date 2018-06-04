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04 Haziran 2018 09:47

Zonguldak’ta suç örgütü operasyonu: 9 şüpheli adliyede

Zonguldak’ta ’çıkar amaçlı suç örgütü’ kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.

Zonguldak’ta suç örgütü operasyonu: 9 şüpheli adliyede

04 Haziran 2018 09:47


Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla geçen 22 Mayıs’ta kent merkezi ve ilçelerinde suç işlemek amacıyla, ’silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ’örgüte üye olmak’, ’tehdit’, ’kasten yaralama’, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ’görevi kötüye kullanma’, ’suç delillerini yok etme ve gizleme’, ’yağma ve silahla yaralama’ suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.


O.V.’nin liderlik yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, çok sayıda mermi, kesici alete ise el konuldu.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Atatürk Devlet Hastanesi Ek hizmet binasında sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.


Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.




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