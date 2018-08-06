Zonguldak’ta şüpheli ölüm

Savcılığın inceleme yaptığı otelde yaşlı adamın kalp krizinden öldüğü tahmin ediliyor.

Olay, Müftü Mahallesi Erdemir Ofis Yolu üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ayhan Sert (55) otel görevlileri tarafından sabah saatlerinde kaldığı odada hareketsiz halde görülünce sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Otele gelen Kdz. Ereğli İlçe emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde görüntüleme ve inceleme yaptı. Kısa süre önce By Pas ameliyatı geçiren yaşlı adamın kalp krizinden hayatını kaybetmiş olabileceği tahmin edilirken, cenaze Kdz. Ereğli Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Kdz. Ereğli Belediyesi Cenaze İşleri Müdürlüğü’ne bağlı cenaze aracı ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Savcılık şüpheli bulunan ölümle ilgili olarak soruşturma başlattı.