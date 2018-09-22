Zonguldak'ta sürücülere ceza yağdı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünün il genelinde gerçekleştirdiği Huzur ve Güven Uygulamasında, 79 araç sürücüne toplam 32 bin 655 TL para cezası kesildi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Bin 94 şahıs ve 528 araç üzerinde yapılan uygulamada 79 araca 32 bin 655 TL ceza yazıldı, 6 araç trafikten men edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli ise yapılan uygulamada yakalandı.
Polisin halkın huzur ve güvenliği için uygulamalarına devam edeceği belirtildi.