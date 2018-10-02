İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 155 bin oldu

TÜİK’in verilerine Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 155 bin 122 oldu.

TÜİK'in verilerine Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 155 bin 122 oldu.


TÜİK, 2018 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 22 milyon 770 bin 658 oldu. Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 155 bin 122 oldu. Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 66 bin 848 oldu. Bartın'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 51 bin 121 oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.