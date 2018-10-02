Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 155 bin oldu

TÜİK'in verilerine Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 155 bin 122 oldu.

TÜİK, 2018 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 22 milyon 770 bin 658 oldu. Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 155 bin 122 oldu. Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 66 bin 848 oldu. Bartın'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 51 bin 121 oldu.