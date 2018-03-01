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01 Mart 2018 11:58

Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 153 bin 462’ye ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü 2018 yılı Ocak ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 153 bin 462’ye ulaştı

01 Mart 2018 11:58

Verilere göre 2018 yılı Ocak ayında motorlu kara taşıtları sayısı toplamı Zonguldak’ta 153 bin 462 oldu.


Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 22 milyon 325 bin 33 oldu. Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 66 bin 685 oldu. Bartın’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 50 bin 339 oldu. TÜİK’in Ocak 2018 verilerine göre Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 152 bin 462 oldu. Bu araçların 94 bin 171’i otomobil, 4 bin 539’u minibüs, bin 987’si otobüs, 26 bin 207’si kamyonet, 6 bin 283’ü kamyon, 10 bin 243’ü motosiklet, 9 bin 612’si traktör ve 420’si özel amaçlı olarak belirlendi.




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