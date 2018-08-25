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25 Ağustos 2018 02:10

Zonguldak’ta trafik kazası; 1 ölü 2 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos Beldesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Zonguldak’ta trafik kazası; 1 ölü 2 yaralı

25 Ağustos 2018 02:10


Edinilen bilgiye göre kaza saat 23.00’da Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Filyos Beldesinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 67 TK 578 plakalı otomobil, yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine AFAD, jandarma ve 112 sağlık ekipleri yönlendirildi. Çevredekiler araçta bulunan Nuri U. ile Onur K’yı kurtarırken, AFAD ekipleri ise araç altında sıkışan Mehmet U’yu kurtarma çalışması başlattı. Otomobilin altından çıkartılan Mehmet U’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet U’nun cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


“Arkadaşlarını bırakıp gittiler”


Öte yandan kazada araçtan yaralı olarak kurtulan Nuri U. ile Onur K., kısa bir süre olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Jandarma ekipleri 2 şahsın yakalanması için çalışma başlattı.




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