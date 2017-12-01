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01 Aralık 2017 17:59

Zonguldak’ta trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Zonguldak’ta trafik kazası: 1 yaralı

01 Aralık 2017 17:59


Edinilen bilgiye göre olay Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde meydana geldi. Hasan S. (41) idaresindeki 06 GD 8391 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Sürücü devrilen beton mikserinin içerisinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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