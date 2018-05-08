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08 Mayıs 2018 18:16

Zonguldak’ta trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araç kaza yaptı.

Zonguldak’ta trafik kazası: 1 yaralı

08 Mayıs 2018 18:16

Kazada 1 kişi hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak Ankara karayolu üzerinde meydana BD geldi. Ahmet Köseoğlu idaresindeki 74 BD 546 plakalı araç sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan çalılık alana savruldu. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan araç sürücüne ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık durumu iyi olduğunu öğrenilen araç sürücüsü, tedavi edilmek üzere Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.




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