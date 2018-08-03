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03 Ağustos 2018 22:25

Zonguldak’ta trafik kazası; 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Zonguldak’ta trafik kazası; 2 yaralı

03 Ağustos 2018 22:25


Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı müftü mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre,67 EP 616 Plakalı motosiklet sürücüsü Mücahit C. yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle Motosiklet sürücüsü ve Genç kız yaralanırken, 2 otomobil ve motosiklette hasar meydana geldi. Kazada kafasını araca çarparak yere düşen sürücü ve çarpmanın etkisiyle yaralanan genç kıza olayı gören vatandaşlar müdahale ederken 112 sağlık ekibine ve polise haber verildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı kıza müdahale ederken kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulans ile Özel bir Hastaneye götürüldü. Kazanın ardından olayı gören bir görgü tanığı ise polisin yanına giderek olayı gördüğünü söyledi. Görgü tanığının ifadesini alan polis daha sonra olay ile ilgili rapor tuttu.




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