Zonguldak’ta trafik kazası; 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı müftü mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre,67 EP 616 Plakalı motosiklet sürücüsü Mücahit C. yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle Motosiklet sürücüsü ve Genç kız yaralanırken, 2 otomobil ve motosiklette hasar meydana geldi. Kazada kafasını araca çarparak yere düşen sürücü ve çarpmanın etkisiyle yaralanan genç kıza olayı gören vatandaşlar müdahale ederken 112 sağlık ekibine ve polise haber verildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı kıza müdahale ederken kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulans ile Özel bir Hastaneye götürüldü. Kazanın ardından olayı gören bir görgü tanığı ise polisin yanına giderek olayı gördüğünü söyledi. Görgü tanığının ifadesini alan polis daha sonra olay ile ilgili rapor tuttu.