Zonguldak’ta trafik kazası: 2’si çocuk 7 yaralı

Kazada 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Ankara karayolunda gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, E.L. (36) idaresindeki 67 DV 614 plakalı otomobil, yolun ıslak ve kaygan olması sebebiyle kontrolden çıktı. Yaklaşık 15 metreden dereye uçan otomobilde bulunan yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edilerek geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kazada yaralanan sürücü E.L., araçta bulunan S.L. (34), Ş.Z. (31) ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. F.L. (36), K.L. (8), S.A. (38) ve 3 yaşındaki Ö.A.L. BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.