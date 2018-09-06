Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 10:23

Zonguldak’ta trafik kazası: 2’si çocuk 7 yaralı

Zonguldak’ta yolun ıslak ve kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, dereye uçtu.

Zonguldak’ta trafik kazası: 2’si çocuk 7 yaralı

06 Eylül 2018 10:23

Kazada 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Ankara karayolunda gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, E.L. (36) idaresindeki 67 DV 614 plakalı otomobil, yolun ıslak ve kaygan olması sebebiyle kontrolden çıktı. Yaklaşık 15 metreden dereye uçan otomobilde bulunan yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edilerek geniş güvenlik önlemleri alındı.


Kazada yaralanan sürücü E.L., araçta bulunan S.L. (34), Ş.Z. (31) ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. F.L. (36), K.L. (8), S.A. (38) ve 3 yaşındaki Ö.A.L. BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı.


Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
23
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cuma
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç