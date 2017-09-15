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15 Eylül 2017 14:20

Zonguldak’ta trafik kazası: 3 yaralı

Zonguldak’ta direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücü ormanlık alana uçtu.

Zonguldak’ta trafik kazası: 3 yaralı

15 Eylül 2017 14:20

Kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilge göre, kaza, sabah saatlerinde Devrek-Ankara yolu üzeri Dorukhan mevkiinde meydana geldi. İbrahim Şen idaresindeki 67 TC 328 plakalı araç sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alana uçtu. Çevredekilerin yardımıyla durumu 112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içinde bulunan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Mithat Çakar, Selahattin Çakar, İbrahim Şen’in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı.




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