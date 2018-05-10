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10 Mayıs 2018 11:00

Zonguldak’ta trafik kazası: 3 yaralı

Zonguldak’ta iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Zonguldak’ta trafik kazası: 3 yaralı

10 Mayıs 2018 11:00


Edinilen bilgiye göre kaza Muslu beldesi Tepeköy mevkisinde meydana geldi. Necil Y. idaresindeki 67 ZN 219 plakalı otomobil ile Ersin T. idaresindeki 67 VF 053 plakalı midibüs virajda kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Ersin T., Necil Y. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Savaş Y. yaralandı. 112 ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemi alarak olaya ilişkin tutanak tuttu.




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