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11 Mayıs 2018 21:21

Zonguldak’ta trafik kazası; 3 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde iki araç çarpıştı kazada 3 kişi yaralandı.

Zonguldak’ta trafik kazası; 3 yaralı

11 Mayıs 2018 21:21


Edinilen bilgiye göre kaza, Çaycuma İlçesine bağlı Perşembe Beldesi Ada Köy mevkiinde meydana geldi. Fikret A., idaresindeki 67 ZU 494 plakalı araç ile Şerafettin G., idaresindeki 67 SB 214 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonrası servis içinde bulunan Necla Altunay(48), Makbule Kara (20), diğer araçta bulunan Şengül Akkaş (29) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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