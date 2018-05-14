Zonguldak’ta trafik kazası: 3 yaralı

Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Çaycuma ilçesi Hacılar köyü mevkisinde meydana geldi. Nihat Y. idaresindeki 67 TZ 685 plakalı marka otomobili ile Çaycuma’dan Bartın istikametine seyir hâlinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun karşı şeridine geçti. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritten gelen Fatma Ç. idaresindeki UN HU 47 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücüler Nihat Y. ve Fatma Ç. ile yabancı plakalı araçta yolcu olarak bulunan Songül A. yaralandı.

Ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.