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15 Mayıs 2018 12:00

Zonguldak’ta trafik kazası: 3 yaralı

D-010 Karayolu, Kdz.

Zonguldak’ta trafik kazası: 3 yaralı

15 Mayıs 2018 12:00

Ereğli piknik alanı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.


Kaza, Kdz. Ereğli-Alaplı yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre şerit ihlali yapan Selim G. idaresindeki 19 UE 653 plakalı tır, Ereğli istikametine giden Ferhat A. idaresindeki 67 TV 827 plakalı otomobile çarptı. Otomobil yoldan çıkıp takla atarak durabildi. Kazada sürücü Ferhat A. ile araçta bulunan Öznur Y. ile Barış K. yaralandı.


Durumun haber verilmesiyle olay yerine ulaşan 112 acil servis Ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıları Ereğli Devlet Hastanesine sevk etti. Ereğli Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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