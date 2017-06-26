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26 Haziran 2017 12:28

Zonguldak’ta trafik kazası: 4 yaralı

Zonguldak’ta sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Zonguldak’ta trafik kazası: 4 yaralı

26 Haziran 2017 12:28


Edinilen bilgiye göre kaza sabah 06.40 sıralarında Gökçebey ilçesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Zonguldak’tan Karabük’e seyir halindeki Taki G. idaresindeki 34 RH 0405 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaza yaptı.


Kazada araçta bulunan sürücü Taki G., ile yolcular Nesrin D., Zeynep Ç. ve Şennur Ç. yaralandı. Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı Suüstü Arama Kurtarma Timi tarafından araçtan çıkartılan yaralılar 112 ekiplerine teslim edildi.


Yaralılar, ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Müşahede altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.




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