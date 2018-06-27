Zonguldak’ta trafik kazası: 4 yaralı

Kaza Zonguldak-Ereğli karayolunun Bayat Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aleyna Çevik idaresindeki 67 SG 312 otomobil karşı yönden gelen Erdinç Ercan idaresindeki 37 JA 461 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 67 SG 312 plakalı otomobilin sürücüsü Aleyna Çevik ile aynı otomobilde bulunan Reyhan Çevik, diğer aracın sürücüsü Erdinç Ercan ile Ece Kara yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, otomobiller çekici vasıtası ile yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.