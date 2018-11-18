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Zonguldak'ta trafik kazası: 4 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Alaplı Yalı Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Akçakoca istikametinden Ereğli istikametine giden Emrah Ö. idaresindeki 41 E 8295 plakalı otomobil, Alaplı İstikametinden hareket eden Önder Ş. yönetimindeki 67 SL 929 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Önder Ş. yönetimindeki araç karşı tarafa ters dönerek durabildi. Kaza sonucu her iki araç içinde bulunan Emrah Ö., Elif Ö.,Önder Ş. ve 2 yaşında olan Mehmet T., hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaplı ve Ereğli Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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