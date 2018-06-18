Zonguldak’ta trafik kazası: 5 yaralı

Kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, gece saatlerinde Zonguldak’ın Devrek ilçesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Bartın istikametinden İstanbul istikametine giden Ali Çetin yönetimindeki 41 AC 838 plakalı araç sürücüsü Ankara yolu üzerinde Kocabıçaklar mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Yaşanan kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı Sualtı Suüstü Arama Kurtarma Timi ve 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak yaralılar araçtan çıkartılarak Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.