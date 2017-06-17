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17 Haziran 2017 14:10

Zonguldak’ta trafik kazası: 6 yaralı

Zonguldak’ın Çaydeğirmeni beldesi mevkiinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Zonguldak’ta trafik kazası: 6 yaralı

17 Haziran 2017 14:10


Edinilen bilgiye göre, kaza, gece saat 02.00 sıralarında Çaydeğirmeni beldesi civarında meydana geldi. Fehmi Ö. idaresinde 74 DE 40 plakalı kamyon ile Sabri Ö., idaresindeki 57 DE 223 plakalı otomobili çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Sabri Ö., ile araçta bulunan Murat Ö., Fatma Ö., Derya A., Kayra A. ve Denizhan A., yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine gelen Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Sualtı Suüstü Arama Kurtarma ekipleri araçta bulunan bazı yaralıları sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerinde hazır bekleyen ambulanslar ile yaralılar hastanelere kaldırıldılar. Yaralılardan birinin bebek olduğu belirtildi.




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