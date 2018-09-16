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Zonguldak'ta trafik kazası: 7 yaralı

Zonguldak’ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Bartın Devlet Karayolu Hacılar köyü mevkiinde meydana geldi. Mehmet A. idaresindeki 67 EY 769 plakalı otomobil ile Hasan K. idaresindeki 78 SE 936 plakalı otomobilin çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile araçlarda bulunan Çiğdem K., Sultan A., Ayşe Naz K., Esma Nur K. ve Ümmiye A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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