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26 Haziran 2017 21:29

Zonguldak’ta trafik kazası: 8 yaralı

Zonguldak’ta iki aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Zonguldak’ta trafik kazası: 8 yaralı

26 Haziran 2017 21:29


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.30 sıralarında Zonguldak-Ereğli karayolu 32. kilometrede meydana geldi. Mehmet İ. idaresindeki 67 UD 463 plakalı otomobil, Zonguldak’tan Ereğli istikametine giderken iki yönlü yolda aniden bulunduğu şeritten ayrılıp karşı yöne geçti. Bu sırada Ereğli istikametinden Zonguldak istikametine giden Yasin K. idaresindeki 78 YD 932 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Mehmet İ. ve aynı araçta bulunan Emine İ., diğer aracın sürücüsü Yasin K. ve aynı araçta bulunan yolcular Vasfiye D., Buğlem D. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yasin K. idaresinde bulunan araçtaki diğer yolcular Yasemin K., Sıdıka T. ve Efekan T., BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kazadaki toplam 8 yaralının hastanedeki tedavileri sürüyor. Jandarma ekipleri kaza nedeniyle bölgede güvenlik önlemi alırken, Zonguldak-Ereğli karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.




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