Zonguldak'ta usulsüz avlanmaya geçit yok

Zonguldak'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak İl Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen av denetimlerinde bıldırcın sesi çıkaran 40 elektronik cihaz ele geçirildi.

DKMP Zonguldak İl Şube Müdürlüğünce eylül ve ekim aylarında gerçekleştirilen av denetimlerinde il genelindeki avlak sahalar ve ormanlık alanlarda yapılan denetimlerde, usulsüz avlanmada kullanılan elektronik ses cihazları ele geçirildi. Özellikle yüksek noktalara kurulan ve çıkardığı sahte bıldırcın sesi ile çevredeki bıldırcınların o bölgede toplanarak avlanmalarını sağlayan araç teybi, hoparlör ve aküden oluşan 40 ses cihazına el konuldu

DKMP Zonguldak İl Şube Müdürü Sezgin Örmeci, kentin avcılık açısından oldukça zengin olduğunu ifade etti. Belgesi ve izni olanların, avlanma günlerinde, limitleri aşmadan ve ava açık türleri avlama koşuluyla hareket edebileceklerini hatırlatan Örmeci, şöyle konuştu:

"Yöremizde bu dönemde bıldırcın avı yoğun. Eylül ve ekim aylarında bıldırcın göçü söz konusu. Usulüyle avlananların yanı sıra avlanma belgesi ve izni olmadan ya da usulsüz avlanan avcılar var. Elektronik cihaz kullanmak da usulsüz avlanmaya giriyor. Avcılar, daha önce bıldırcın sesi kaydettikleri kasetleri araç teyplerine takıp, akü yardımıyla çalıştırıyor. Hoparlörden çıkan ses, çevredeki bıldırcınların o bölgede toplanmasını sağlıyor. Bu avlanma türü hem etik değil hem de bıldırcın türünün azalmasına neden oluyor. Biz de bu tür avlanmalara karşı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz."