Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Zonguldak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı'ya bağlı İsafakılı köyünden gelen bir ihbarı değerlendiren Alaplı Jandarma ekipleri, şüpheli B.U.'nun evinde yaptığı aramada yaklaşık 52 adet farklı cins ve özellikte uyuşturucu hap ele geçirdi.

Alınan ifadesinde uyuşturucu madde satışı yaptığını kabul eden B.U.'ya uyuşturucu madde temin ettiği iddia edilen 9 şüpheli daha gözaltına alındı.Tespit edilen diğer şüphelilerin evlerinde yapılan araştırmalar neticesinde 2 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken, jandarmada işlemleri devam ediyor.

Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilecek.