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15 Nisan 2017 12:03

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli adliyede

Zonguldak’ta 26 yaşındaki gencin uyuşturucu madde kullanımına bağlı hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli adliyede

15 Nisan 2017 12:03


Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Aşkın B., 4 gün önce Mithatpaşa Mahallesi’nde metruk bir binada ölü bulundu. Gencin uyuşturucu madde kullanımının ardından hayatını kaybettiği iddiası üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Aşkın B. ile birlikte uyuşturucu kullandıkları, birbirlerine uyuşturucu temin ettikleri ve ticaretini yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Atatürk Devlet Hastanesi Ek Hizmet binasında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler M.B., Y.K., S.K., E.K. ve V.A., Zonguldak Adliyesine sevk edildi.


Şüphelilerin Cumhuriyet Savcılığında ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.




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