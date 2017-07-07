Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 13:33

Zonguldak’ta uyuşturucu satıcılarına büyük darbe

Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kdz.

Zonguldak’ta uyuşturucu satıcılarına büyük darbe

07 Temmuz 2017 13:33

Ereğli KOM Grup Amirliği Narkotim Ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 113gr sentetik uyuşturucu ve 18 gr toz esrar ele geçirilirken 5 şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Ereğli KOM Grup Amirliği Narkotim Ekipleri tarafından İl dışından sabah saatlerinde Kdz.Ereğli ilçesinde uyuşturucu madde getirdiği öğrenilen Erdem B., isimli şahsın ikametinden satış yaptığı tespit edildi. Yahya K., isimli şahsın yapılan üst aramasında sigara paketi içerisinde yaklaşık 5 gram sentetik uyuşturucu maddesi yakalanırken yapılan aramada 5 adet kaya kırıcı dinamit, 45 adet şeffaf poşet ile hassas terazi ve 108 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Ayrıca il merkezinde ekipler tarafından yapılan takip sonucunda ticari araç durdurulmuş bu esnada araçtan atılan malzeme kontrol edildiğinde yaklaşık 18 gram toz esrar maddesi ele geçirilirken araçta bulunan 5 şahıs yakalandı.


Yapılan operasyon ve uygulamada toplamda 113 gram sentetik uyuşturucu ve 18 gr toz esrar maddeleri ele geçirilirken ele geçirilen uyuşturucu maddelerden yaklaşık 600 içimlik sigara üretilebileceği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
25
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
ZONGULDAK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:19
  • Öğle :13:09
  • İkindi :17:10
  • Akşam :20:37
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!