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27 Haziran 2018 11:24

Zonguldak’ta vahşet, köpeğe susturuculu infaz

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde "Dogo" isimli köpeği gece saatlerinde susturuculu silah ile infaz ettiler.

Zonguldak’ta vahşet, köpeğe susturuculu infaz

27 Haziran 2018 11:24


Olay illçeye bağlı Perşembe beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki Ufuk Karagöz’e ait ve bir iş yerinin önünde bağlı olarak duran Arjantin Dogo cinsi ve isminin de "Dogo" olduğu öğrenilen köpek dün gece saatlerinde kişi yada kişiler tarafından susturuculu silah ile öldürüldü. Köpek, sahibi Ufuk Karagöz tarafından sabaha karşı kafasından vurulmuş halde ölü bulundu. Köpeğinin dükkanının önünde olduğunu ve silah sesi duymadıkları belirten Karagöz; "Sabah kalktığımda Dogo’ya bakmaya gittim. Baktım hareketsiz yatıyordu. Yanına yaklaştım ve Dogo kafasından vurulmuş halde görünce şok oldum. Hiç ses duymadık. Muhtemelen susturucu kullanmışlar. Dogo’nun kimseye zararı yoktu. Ardından jandarmayı aradım. Dogo’nun katillerinin bulunmasını istiyorum" dedi.




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