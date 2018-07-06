Zonguldak’ta ’Vicdan’ konvoyu düzenlenecek

Araç grupları son günlerde yaşanan çocuk istismarı ve hayvanlara şiddete tepki göstermek amacıyla,” Vicdan Konvoyu” düzenleyecek. Ersin Uçar ile yardımcıları Ramazan Bozkurt ve Adem Açıkgöz’ün organize ettiğini ’Vicdan konvoyu’ 8 Temmuz Pazar günü, Kozlu ilçesindeki Kozlu Sahili Polis evi altında saat:13.00’de başlayacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ersin Uçar; "Değişik modeldeki 6 araç gruplarımızın üyeleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla son günlerde artan çocuk cinayetleri, çocuk istismarı ve hayvanlara yapılan şiddete tepki göstermek amacıyla, ’Vicdan Konvoyu ’düzenleyeceğiz. 8 Temmuz Pazar günü, Polis evi altında saat:13.00’de başlayacak, Vicdan konvoyumuza araçlarıyla birlikte tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz ”dedi.