Zonguldak’ta yangınla mücadele toplantısı düzenlendi

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünde yapılan toplantıda alınan kararlar ve son hazırlıklar gözden geçirildi.

6831 Sayılı Orman Kanununun 68. ve 76. Maddeleri ile “Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmelik” gereği yapılan toplantıya Zonguldak Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi Başkanlığında Bölge Müdür Yardımcısı Cevdet Çiçek, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu’nda bulunan kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, Devrek, Kdz. Ereğli ve Zonguldak Orman İşletme Müdürleri katıldı. Komisyon Toplantısında öncelikle Koruma Şube Müdürü tarafından Zonguldak İli Orman varlığı ve orman yangınlarıyla mücadele konusunda yapılan faaliyetler, önceki yıllarda çıkan orman yangınlarına ait istatistiki veriler ile mevcut orman yangınları mücadele organizasyonu hakkında bilgiler içeren sunum yapıldı.

Komisyon karar taslağının okunmasının ardından orman yangınlarıyla mücadele konusunda Kamu kurum ve kuruluşların yapması gereken işlemler ve alması gerekli tedbirler masaya yatırıldı. Kararların onaylanmasının ardından kazasız ve az hasarlı bir yangın sezonu temennileri ile toplantı sona erdi.