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23 Aralık 2017 22:11

Zonguldak’ta yaşlı adam evinde ölü bulundu

Zonguldak’ta kendisinden saatlerdir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Zonguldak’ta yaşlı adam evinde ölü bulundu

23 Aralık 2017 22:11


Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 60 yaşındaki Güven Ece evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, uzun bir süredir 60 yaşındaki Güven Ece’den haber alamayan yaşlı adamın yakınları Çaycuma kent merkezinde bulunan evine geldi. Zili çalmalarına rağmen içeriden ses gelmeyince çilingirle kapıyı açarak içeri girdiklerinde yaşlı adamı hareketsiz gören Ece’nin yakınları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Güven Ece’nin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.




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