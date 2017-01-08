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08 Ocak 2017 11:07

Zonguldak’ta yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

Zonguldak’ta yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

08 Ocak 2017 11:07

Zonguldak’ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 15 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle vatandaşlar işyerlerine yürüyerek gidebildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Batı Karadeniz’de kar etkili olmaya başladı. Zonguldak’ta da dün itibariyle başlayan kar yağışı kentteki etkisini sürdürüyor. Belediye ekipleri de sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı nedeniyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi’nde de temizlik ekipleri kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı. Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri alarma geçti. Trafikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini alan polis ekipleri trafiğin kontrolünü sağladı.
Kentte yaklaşık 15 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle bazı mahallelerde ulaşım durma noktasına geldi. Toplu taşıma araçlarının çalışmadığı yüksek kesimlerdeki mahallelerde yaşayan vatandaşlar kent merkezine yürüyerek ulaştı. Kentin simgesi olan Madenci Anıtı da beyaza büründü.
Öte yandan, kar yağışının devam edeceği belirtildi.



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