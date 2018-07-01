Zonguldak’ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Ankara karayolu Devrek ilçesi Akbük mevkisinde meydana geldi. Tahsin M. idaresindeki 71 PA 735 plakalı otomobil ile Hasan K. idaresindeki 06 DM 5162 ve Ersoy A. idaresindeki 06 V 3774 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı.

Kazada hakim olduğu öğrenilen sürücü Hasan K. ile araçta bulunan eşi Fatmagül K., çocukları Z.K., M.K. ve diğer araç sürücüleri Ersoy A. ile Tahsin M. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yolda ise bir süre kontrollü olarak ulaşım sağlandı.