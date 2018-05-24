Zonguldak’taki suç örgütü operasyonunda 4 tutuklama

Şüphelilerden 4’ü tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Ereğli ilçesinde iş adamlarından zorla haraç aldıkları iddiası ile M.L. isimli suç örgütü lideri ve adamlarını takibe aldı. Yaklaşık 6 aydır teknik ve fiziki takip yapılan suç örgütü lideri olduğu iddia edilen M. L. (39) S.Ö. (38) A.İ. (36) E.K. (36) Ş.D. (28) E.Ö. (35) Y.T. (35) H.İ (40) N.C. (37) Y.E. (39) N.İ. (52) K.Y. (22) R.D. (32) E.K. (24) adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, tüfek, kesici alet, çek ve senetler ele geçirildi. Kdz. Ereğli KOM büro amirliği ekipleri yaklaşık 13 gündür 23 şüphelinin sorgusunu yaparken, çok sayıda mağdurda emniyete gelerek suç örgütü hakkında ifade verdi. "Suç örgütü kurma", "Suç örgütüne üye olma", “Adam öldürmeye teşebbüs”, “Azmettirme”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma”, “Dolandırıcılık”, “Tefecilik”, “Kasten yaralama” ve “tehdit” gibi suçlardan gözaltına alınan 23 kişiden 9’u emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 14 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.L., S.Ö., A.İ., ve Ş.,D.’nin tutuklanmasına karar verildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konulmasıyla serbest bırakıldı.