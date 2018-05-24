Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 04:51

Zonguldak’taki suç örgütü operasyonunda 4 tutuklama

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde birçok iş adamını haraca bağladıkları iddia edilen ve gözaltına alınan 23 şüpheliden 14’ü adliyeye sevk edildi.

Zonguldak’taki suç örgütü operasyonunda 4 tutuklama

24 Mayıs 2018 04:51

Şüphelilerden 4’ü tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İddiaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Ereğli ilçesinde iş adamlarından zorla haraç aldıkları iddiası ile M.L. isimli suç örgütü lideri ve adamlarını takibe aldı. Yaklaşık 6 aydır teknik ve fiziki takip yapılan suç örgütü lideri olduğu iddia edilen M. L. (39) S.Ö. (38) A.İ. (36) E.K. (36) Ş.D. (28) E.Ö. (35) Y.T. (35) H.İ (40) N.C. (37) Y.E. (39) N.İ. (52) K.Y. (22) R.D. (32) E.K. (24) adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, tüfek, kesici alet, çek ve senetler ele geçirildi. Kdz. Ereğli KOM büro amirliği ekipleri yaklaşık 13 gündür 23 şüphelinin sorgusunu yaparken, çok sayıda mağdurda emniyete gelerek suç örgütü hakkında ifade verdi. "Suç örgütü kurma", "Suç örgütüne üye olma", “Adam öldürmeye teşebbüs”, “Azmettirme”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma”, “Dolandırıcılık”, “Tefecilik”, “Kasten yaralama” ve “tehdit” gibi suçlardan gözaltına alınan 23 kişiden 9’u emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 14 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.


Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.L., S.Ö., A.İ., ve Ş.,D.’nin tutuklanmasına karar verildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konulmasıyla serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
23
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç