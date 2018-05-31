Zonguldak’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kampanyasına destek

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, İl ve ilçe yönetimi yanı sıra partililerde destek verdi. Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan bankaya giden partililer bağışta bulundu.

81 ilde aynı anda yapılan bağış kampanyası hakkında konuşsan AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, “24 Haziran yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için bugün 81 ilde aynı anda bugün ve yarın olmak üzere kampanyaya destek için arkadaşlarımızla geldik. Arkadaşlarımız Cumhurbaşkanlığı hesabına para yatıracaklar. Burada amaç buraya ne kadar insanın bağıştı yaptığı. Bu kampanyaya destek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.