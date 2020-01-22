İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

1 dakikada 20 yaprak sarma yiyip yarım altın kazandı

Adana’da bir ev yemekçisinin açılışında düzenlenen yaprak sarma yeme yarışması renkli görüntüler oluşturdu.

Adana'da bir ev yemekçisinin açılışında düzenlenen yaprak sarma yeme yarışması renkli görüntüler oluşturdu. 1 dakikada 20 yaprak sarmasını bitiren genç, yarım altının sahibi oldu.


01 Burda Alışveriş Merkezi'nde bir ev yemekçisi açıldı. İşletme, açılışa özel yaprak sarma yeme yarışması düzenledi. 12 kişi, yarışmada 20 yaprak sarmasını en hızlı yemek için kıyasıya yarıştı.


Renkli görüntülere sahne olan yarışmada 19 yaşındaki Mehmet Bilgin, 1 dakikada 20 yaprak sarmasını yiyerek birinci olup yarım altın kazandı.


Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bilgin, “Doydum. Çok zorlanmadım normalde de hızlı yemek yiyorum. Güzeldi” diye konuştu.


Bilgin, ödülünü işletme sahibinden aldı. Düzenlenen yarışma ise renkli görüntülere sahne oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.