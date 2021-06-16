1 haftadır kayıp olan keçiler drone ile bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde bir besici kaybolan keçilerine drone yardımıyla kavuştu.

İlçeye bağlı Dağlıca Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Okan Çakıcılı, bir hafta önce Karasis çevresindeki dağlık arazide otlattığı hayvanları geri dönmeyince çevrede arama yaptı. Arazinin zorlu şartları nedeni ile hayvanlarına ulaşamayan Okan Çakıcılı, doğa çekimleri yapan drone pilotu arkadaşı Buğurcan Ateş'i arayarak drone ile keçileri bulması için yardım istedi.

Sabah erken saatlerde keçileri aramak için drone havalandıran Buğurcan Ateş, arkadaşı ile birlikte kaybolan keçileri dağlık alanda aradı. Drone ile bulunan keçilerine kavuşan Okan Çakıcılı, arkadaşına teşekkür etti. Çakıcılı'nın keçilerine kavuşma anı da görüntülendi.

Buğurcan Ateş ise keçileri buldukları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Belgesel tadında bir keçi bulma çalışması oldu” dedi.