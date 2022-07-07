1 tonluk dana kesip Adanalılara kebap ziyafeti sundu

Adana'da bir güzellik merkezi sahibi, 1 tonluk dana kesip iş yerinin önünde dev mangal kurup vatandaşlara kebap ziyafeti çektirdi.

Kentte 4 şubesiyle hizmet veren Bellapais Güzellik Merkezi'nin sahibi Sinem Çekinmez, Kurban Bayramı öncesi 1 tonluk dana kestirdi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı İzzetbegoviç Bulvarı'ndaki iş yerinin önünde dev mangal kurduran Çekinmez, vatandaşlara ücretsiz kebap ziyafeti çektirdi.

Yüzlerce kişiye ücretsiz ikram edilen kebap, saatler içerisinde tükendi. Bellapais Güzellik Merkezi'nin sahibi Sinem Çekinmez, “Kurban Bayramı öncesi böyle bir organizasyon yapmak istedik. Hem ihtiyaç sahipleri hem de kebap severler yararlandı. Yüzlerce kişiye kebap dağıttık. Çok mutluyuz” dedi.